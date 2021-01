Covid Germania, il lockdown continua. Accordo tra i presidenti dei laender per prolungarlo

08 gennaio 2021 a

In Germania c'è l'accordo per proseguire con il lockdown anche dopo il 10 gennaio. Lo avrebbero concordato i presidenti dei 16 laender. Ad anticiparlo, secondo quanto riporta un lancio dell'AdnKronos, è il domenicale Faz, la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. L'intesa è arrivata durante un vertice telefonico per preparare il summit con le autorità federali nel corso del quale era già previsto che si discutesse anche dei lockdown. Si discute ancora su quanto prolungare le restrizioni, se due o tre settimane. I Laender più colpiti hanno chiesto una proroga fino al 31 gennaio. Tra questi, il Baden-Württemberg, la Baviera, la Sassonia e la Turingia.

