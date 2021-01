Annabel Beam, l'incredibile guarigione: cade, rischia di morire e guarisce da una malattia del sistema digestivo

08 gennaio 2021 a

La piccola Annabel Beam è la protagonista del film "Miracolo dal cielo" in onda su Rai1 stasera in tv 8 gennaio 2021.

Anna originaria di Burleson, in Texas, ha sofferto di terribili dolori addominali da quando aveva 4 anni. La causa si deve a due pericolose malattie del sistema digestivo. La sua condizione era così grave che la bambina non poteva mangiare cibi solidi, ma solo liquidi tramite un tubicino. I medici, pur avendo provato diverse cure, non sono mai riusciti a risolvere i suoi problemi ma solo a darne un po' di sollievo. Sembrava non esserci cura. All'età di 8 anni, succede qualcosa di incredibile: mentre giocava in giardino insieme alle sue due sorelle, cade da un albero facendo un balzo di nove metri e schiantandosi sull'incavo del trono e rimanendo incastrata. La liberano i vigili del fuoco ma lei, ormai priva di sensi sembra ormai morta. Invece superata la commozione celebrale la bambina non riporta alcun tipo di trauma e, soprattutto, il suo addome non è più gonfio e i problemi all'apparato digestivo completamente spariti. Anna racconta di aver fatto una sorta di viaggio nell'aldilà con visione mistica. E a tutt'oggi sta bene.

