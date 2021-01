Marcia pro Trump a Tokio: striscioni, bandiere e cori per il presidente uscente degli Usa | Video

08 gennaio 2021 a

Non c'è soltanto una parte degli Stati Uniti a contestare l'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Usa. Anche in Giappone c'è chi marcia per il presidente uscente, Donald Trump. Le immagini che arrivano da Tokio sono state diffuse dall'agenzia Reuters e mostrano decine e decine di manifestanti che reggono striscioni e sventolano bandiere americane a sostegno del numero uno uscente della Casa Bianca, nonostante gli scontri degli ultimi giorni che hanno provocato la morte di cinque persone e la diffusione del video della famiglia Trump che balla davanti alla tv.

La pubblicazione del video dal Giappone, ha scatenato su Twitter un lungo dibattito. E a decine si chiedono cosa stia accadendo nel mondo e perché.

