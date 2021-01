Usa, morto il poliziotto ferito durante gli assalti di Capitol Hill: il totale delle vittime sale a cinque

08 gennaio 2021 a

Un agente della Capitol Police è morto negli Stati Uniti a seguito delle ferite riportate negli scontri di mercoledì con i manifestanti pro Trump. Il poliziotto, ha riferito la sicurezza di Capitol Hill, si chiamava Brian Sicknick ed era "rimasto ferito durante scontri fisici con i manifestanti", in seguito ha avuto un collasso ed è stato trasportato in ospedale dove poi è morto. Gli altri morti dell'assalto al Congresso Usa erano tutti manifestanti arrivati per contestare la riunione del Congresso americano chiamata a ratificare la vittoria elettorale di Joe Biden: Ashli Babbitt, una veterana dell'aeronautica 35enne; Benjamin Phillips, 50 anni, arrivato dalla Pennsylvania; Kevin Greeson, 55 anni, dall'Alabama e Rosanne Boyland, 34 anni, giunta da dalla Georgia.

