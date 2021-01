Covid, Francia per la linea dura: nessuna riapertura a gennaio. Bar e ristoranti non prima di metà febbraio e resta chiuso il confine col Regno Unito

07 gennaio 2021 a

Francia per la linea dura. Non ci saranno riaperture di bar e ristoranti prima di "almeno metà febbraio", mentre luoghi culturali, stabilimenti e impianti sportivi saranno chiusi almeno fino alla fine di gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, secondo Bfmtv. "Non bisogna abbassare la guardia", ha detto Castex, "per musei, cinema, teatri, teatri, strutture sportive o ricreative non ci sarà alcun allentamento nelle prossime settimane".

Il confine con il Regno Unito rimarrà chiuso intanto "fino a nuovo ordine", ha dichiarato il primo ministro francese, Jean Castex, a proposito delle misure per evitare la diffusione in Francia della nuova variante del Covid-19.

