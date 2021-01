Usa, Michelle Obama contro Trump: "Comportamento mostruoso, via da Twitter e Facebook"

07 gennaio 2021 a

Via Donald Trump per sempre da twitter e Facebook. Lo ha chiesto l’ex first lady Michelle Obama, all’indomani dell’assalto avvenuto al Campidoglio da parte dei manifestanti scesi in piazza a sostengo del presidente. Parole nette e decise quelle di Michelle Obama che tocca uno dei tasti, quello della comunicazione social, più controversi della gestione Trump arrivata al capolinea: "Adesso è il momento che le società della Silicon Valley - ha intimato la moglie dell’ex presidente democratico Barack Obama - impediscano questo comportamento mostruoso e vadano anche oltre rispetto a quello che hanno già fatto, bandendo quest’uomo in modo permanente dalle loro piattaforme."

