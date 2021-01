Usa, il Nyt: "Trump ha pensato di graziare sè stesso"

07 gennaio 2021 a

a

a

Usa, secondo il New York Times il presidente uscente Donald Trump avrebbe pensato di "graziare se stesso". Il presidente avrebbe preso in considerazione l’ipotesi, secondo due persone al corrente della situazione. In una serie di conversazioni, avvenute dopo le elezioni dello scorso 3 novembre, Trump ha affrontato l’argomento con i propri consiglieri e ha chiesto quali sarebbero le conseguenze dell’atto a livello legale e politico. Secondo il Nyt, l’interesse mostrato da Trump per la questione sarebbe concreto. Il presidente, d’altra parte, è sempre più convinto che i suoi nemici cercheranno di colpirlo quando lascerà la Casa Bianca. Nessun presidente ha mai concesso la grazia a sé stesso, un simile atto quindi non è mai stato sottoposto all’esame del sistema giudiziario. Il tema in passato è stato affrontato da giuristi ed esperti, che si sono divisi sull’efficacia dell’azione. Tutti, però, concordano su un elemento: una "autograzia" potrebbe costituire un precedente pericolosissimo e potrebbe spingere i futuri presidenti a considerarsi al di sopra della legge.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.