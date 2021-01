Usa, Pelosi: "Rimuovere Trump, ha incitato all'insurrezione armata contro l'America"

07 gennaio 2021 a

a

a

Dopo l'assalto, ecco le conseguenze. L'avvicendamento fra Donald Trump e il presente eletto Usa, Joe Biden, potrebbe essere accelerato. La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, afferma che il presidente Donald Trump dovrebbe essere immediatamente rimosso dall’incarico o il Congresso potrebbe procedere a metterlo sotto accusa. Pelosi si è unita a coloro che chiedono al governo di invocare il 25esimo emendamento per rimuovere Trump dall’incarico. "Il presidente degli Stati Uniti ha incitato un’insurrezione armata contro l’America", ha detto. Secondo Pelosi, il tycoon potrebbe fare ulteriori danni al Paese: "Ogni giorno può essere uno spettacolo dell’orrore per l’America", ha affermato in maniera eloquente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.