John Dillermand, cartone animato per bambini dedicato all'uomo con "il pene più lungo del mondo". Polemica in Danimarca sull'eroe superdotato

Scoppia la polemica su "John Dillermand", serie dedicata all'uomo con "il pene più lungo del mondo". Si tratta di un cartone animato per bambini e questo ha causato in Danimarca una accesa polemica dopo la messa in onda del primo episodio su Ramasjang, canale dedicato ai più piccoli, il 2 gennaio.

Il protagonista del cartoon si chiama per l'appunto John Dillermand: il cognome significa letteralmente "uomo-pene". L'eroe superdotato si serve spesso del suo organo genitale dalla lunghezza smisurata per risolvere situazioni o compiere i gesti più svariati come portare il suo cane al guinzaglio, e persino per aiutare gli altri.

Come riferisce il sito fanpage, "nel cartone, lo si vede volare sulla città grazie ai palloncini legati al suo membro. Anche la sigla parla chiaro: "Ha il pisello più lungo del mondo / Non c'è quasi nulla che non possa farci / Lo fa girare / Può salvare il mondo se gli è permesso". La messa in onda ha diviso il pubblico e provocato sdegno nel mondo politico.

Gli autori, però, hanno preso le difese della loro creatura: "Pensiamo che sia importante raccontare storie sul corpo",



