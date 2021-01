Maradona, Covid in Argentina in aumento: per i media colpa del funerale. La figlia Giannina: "Rispettatelo almeno da morto"

07 gennaio 2021 a

Non c'è pace per Diego Maradona. Non solo la battaglia legale tra i suoi erede, ma in Argentina si fa polemica sull'aumento dei contagi da Covid attribuito in parte alle celebrazioni funebri che hanno portato migliaia di persone ad assembrarsi durante la camera ardente alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale di Buenos Aires, lo scorso 25 e 26 novembre. Secondo alcuni media locali l'impennata che c'è stata nel mese di dicembre è legata all'evento della Casa Rosada.

Sul tema è intervenuta la figlia Giannina: "Quanto accaduto non è colpa di Maradona. Avrei preferito restare in una stanza da solo con la mia famiglia e che le persone non lo avessero incolpato per la diffusione del virus. Abbiate un po ’di rispetto per lui ora che è in paradiso e abbiate un po di rispetto per quelli di noi che sono ancora qui, a piangere un padre, un fratello, un nonno, un amico".

