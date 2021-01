Stella Tennant, la verità sulla morte della top model nella sua casa in Scozia. Tragiche rivelazioni dopo due settimane

07 gennaio 2021 a

Come è morta la top model Stella Tennant: rivelazioni a due settimane dalla scoperta del cadavere. E' morta a 50 anni, il 22 dicembre scorso. Trovata senza vita nel sua casa in Scozia. Non c'era stata nessuna dichiarazione della famiglia sulle cause del decesso. A due settimane di distanza le prime rivelazioni dei suoi cari che hanno rivelato che l'ex modella si è suicidata, dopo anni di cure per problemi di salute mentale.



Moda, Stella Tennant è morta a soli 50 anni: fece scandalo la sua magrezza. Quattro figli dal fotografo David Lasnet

"Stella la cui creatività, intelligenza e umorismo erano noti a tante persone era malata da tempo e non si sentiva più in grado di andare avanti”. Un portavoce della famiglia ha detto al Daily Telegraph: “Stella non stava bene da parecchio tempo. Quindi, è per noi motivo di grande dolore e disperazione sapere che si sia sentita incapace di andare avanti, nonostante l’amore di coloro che le erano più vicini”. L'ex modella ha lasciato il suo ex marito David Lasnet e i loro quattro figli, Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, che hanno dai 15 ai 22 anni.

