Covid, nuovo focolaio in Cina: torna il lockdown nella provincia dello Hubei

07 gennaio 2021 a

Un nuovo focolaio Covid anche in Cina. Shijiazhuang, capoluogo della provincia dello Hubei che conta circa 11 milioni di abitanti, è tornato ufficialmente in lockdown. Sono circa 200 i casi di Covid: un numero ristretto ma che non lascia tranquilla la Cina. Bloccati i collegamenti ferroviari e stradali all’interno della provincia e con la capitale, che dista circa 300 chilometri. Una decisione scaturita dal fatto che il Capodanno lunare è vicino: il 12 febbraio.

Resta poi aperta la questione dei ricercatori dell’Oms che sono stati bloccati all’ultimo minuto da Pechino, che non ha concesso loro i visti di ingresso: i dieci scienziati sarebbero dovuti partire a giorni, ma è saltato tutto. Il ministero degli Esteri cinese ha parlato di incomprensioni, dentro l'Oms c'è delusione.

