Usa, vittoria Biden. Lo certifica il congresso: è il nuovo presidente con 306 voti

Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti d'America: il congresso - dopo gli scontri e l'assalto di Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump - è tornato a riunirsi e ha certificato il risultato elettorale. Biden ha vinto con 306 voti elettorali a fronte di 232 a favore di Donald Trump. Il Congresso ha appena ratificato i voti del Collegio elettorale proclamando la vittoria del presidente eletto Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris. Il Senato e la Camera hanno respinto le obiezioni sollevate da esponenti del Gop. La posizione di Trump intanto, considerato il fomentatore della folla e della violenza, ha suscitato polemiche non solo tra gli oppositori, ma anche tra i suoi alleati il suo staff. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Matt Pottinger ha lasciato il suo incarico poche ore dopo le dimissioni del capo dello staff e addetta stampa della first lady Melania Trump, Stephanie Grisham. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien e il vice capo dello staff, Chris Liddell, stanno valutando la possibilità di dimettersi mentre cresce l’ipotesi di rimuovere Trump prima del termine del suo mandato, facendo ricorso al 25esimo emendamento. Secondo i media statunitensi i funzionari dell’amministrazione Usa hanno iniziato a discutere di questa possibilità, prevista dalla Costituzione, che richiederebbe alla maggioranza del gabinetto e al vicepresidente Pence di dichiarare al Congresso che Trump non è in grado di adempiere ai suoi doveri di presidente sino a quando Biden si insedierà (il 21 gennaio).

