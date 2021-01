Usa, ipotesi rimozione per Donald Trump. Whasington in stato di emergenza sino al 21 gennaio

07 gennaio 2021 a

a

a

Dopo l'assalto al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump secondo cui le elezioni erano truccate, Camera e Senato Usa sono tornati a riunirsi insieme per la proclamazione di Joe Biden. La senatrice democratica di Washington, Patty Murray, e la deputata democratica della Pennsylvania, Madeleine Dean, hanno chiesto che si faccia ricorso al venticinquesimo emendamento per rimuovere Donald Trump dalla carica di presidente degli Stati Uniti prima del 20 gennaio, giorno previsto del giuramento di Joe Biden. "Il modo più immediato per garantire che il presidente non possa causare ulteriori danni nei prossimi giorni è quello di invocare il 25esimo emendamento e rimuoverlo dall’incarico", ha scritto Murray su Twitter. A Washington è stato dichiarato lo stato d'emergenza fino al 21 gennaio,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.