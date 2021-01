Usa, coprifuoco a Washington dopo l'assalto al Congresso dei fan di Trump. Il sindaco: "Rimanete a casa, state calmi"

06 gennaio 2021 a

a

a

"Rimanete a casa e state calmi". È questo l’appello lanciato dal sindaco di Washington, Muriel Bowser, in una breve dichiarazione trasmessa in televisione. "Questo comportamento - ha detto ricolta ai manifestanti pro Trump - non sarà tollerato". Dopo la Bowser ha preso la parola il capo della polizia di Washington, Robert J. Contee, che ha riferito che una civile è rimasta ferita con colpi di arma da fuoco negli scontri a Capitol Hill e confermato che in città è in vigore il coprifuoco dalle 18 di stasera alle 6 di domani mattina. Nell'assalto al Congresso dei fan di Trump c'è una donna ferita. I leader del Congresso sono stati trasferiti in una base militare.

