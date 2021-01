Usa, video di Trump su Twitter: "Andate a casa, nessuno si faccia male"

06 gennaio 2021 a

Usa, Trump in un video sul suo profilo Twitter chiede ai suoi supporter di calmarsi e "andare a casa". Il presidente uscente degli Usa ha chiesto ai suoi sostenitori di lasciare il Campidoglio assediato. "So come vi sentite ma andate a casa, voglio che nessuno si faccia male", ha detto nel messaggio in cui comunque ha nuovamente mosso accuse di brogli sulle elezioni presidenziali, parlando di "voto rubato".





Nel corso della giornata, i manifestanti si sono scontrati con la polizia per poi irrompere nel Campidoglio, occupare l'aula del Senato e continuare con violenze in tutta la zona, scontrandosi con la polizia. C'è anche una donna ferita da un colpo di arma da fuoco.

