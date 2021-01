Usa, Biden vede allontanarsi la ratifica della vittoria dopo l'assalto al Congresso: "Minaccia alla democrazia senza precedenti"

06 gennaio 2021 a

a

a

"Minaccia alla democrazia Usa senza precedenti. Questa non è una protesta, è un'insurrezione. Le scene di caos non riflettono l'America", ha affermato Joe Biden, che adesso vede allontanarsi la ratifica della vittoria per via dell'assalto dei sostenitori di Trump durante la seduta al Congresso.

"Chiedo al presidente Trump di andare ora in tv e di rispettare il suo giuramento e difendere la Costituzione e chiedere la fine dell’assedio" a Capitol Hill. È stato l’appello lanciato dal presidente eletto Joe Biden a Donald Trump. "La parola di un presidente conta", ha detto Biden nel suo messaggio.

