Usa, Ivanka Trump su Twitter chiama "patrioti" gli assalitori del Congresso. Poi cancella il tweet

06 gennaio 2021

Usa, Ivanka Trump chiama "patrioti" i manifestanti che hanno fatto irruzione nell'aula del Congresso. La figlia dell'ex presidente americano, su Twitter, aveva pubblicato un messaggio rilanciando l'appello del padre alla calma, dopo gli scontri in corso nella capitale americana. La definizione degli assalitori come "patrioti" era stata subito ripresa, e criticata, dai media statunitensi, e Ivanka ha così cancellato il tweet. La Cnn, tuttavia, sul proprio profilo social ha mostrato quanto scritto da Ivanka. Intanto nell'area del Campidoglio si registrano manifestanti e poliziotti feriti, nonché una donna colpita da un colpo di arma da fuoco, in gravi condizioni.





