Usa, spari nell'area del Campidoglio: ferita una donna. Manifestanti occupano l'aula del Senato

06 gennaio 2021

Usa, spari nell'area del Campidoglio: ferita gravemente una donna. Non si sa ancora in quali circostanze sia avvenuto l'episodio. Si aggiorna di minuto in minuto il bilancio degli scontri e delle proteste dei sostenitori pro Trump che ha investito Washington, dove è stato dichiarato il coprifuoco. I manifestanti hanno fatto irruzione nell'aula del congresso, che ha interrotto la seduta che doveva certificare la vittoria di Biden. I manifestanti sono poi riusciti ad occupare l'aula del Senato. Uno di loro, secondo quanto mostrato dalla Cnn, si è persino seduto sullo scranno del vice presidente Mike Pence.

