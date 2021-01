Usa, vittoria dei democratici in Georgia e Texas. Trump: "Mascalzoni"

06 gennaio 2021 a

a

a

I democratici si aggiudicano i due ballottaggi per altrettanti senatori in Georgia e Texas. Biden può esultare: "Sembra che avremo sia Camera che Senato. E' ora di voltare pagina: dalla Georgia un messaggio chiaro". Trump, invece, accusa ancora: "Questi mascalzoni stanno solo giocando con il voto per il senatore David Perdue (un bravo ragazzo). Semplicemente non volevano ancora ancora annunciare. Hanno tutte le schede necessarie. Elezione truccata!", ha scritto su Twitter il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito del ballottaggio per il seggio del Senato in Texas, tra il repubblicano David Perdue e il democratico Jon Ossoff. Quest’ultimo ha rivendicato la vittoria, nonostante Associated Press non abbia ancora attribuito la vittoria. I media hanno invece già attribuito la vittoria al democratico Raphael Warnock, che ha sconfitto la candidata repubblicana Kelly Loeffler.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.