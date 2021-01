Usa, proteste pro Trump a Washington: sostenitori tentano di entrare al Congresso. Scontri con la polizia

06 gennaio 2021 a

a

a

Proteste dei sostenitori pro Trump a Washington: i sostenitori hanno avuto diversi scontri con la polizia, che ha chiesto maggiori rinforzi per mettere in sicurezza l'area del congresso. La polizia del Campidoglio ha poi ordinato l’evacuazione di alcuni edifici del Congresso, mentre migliaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump sono riuniti nell’area per protestare contro l’esito delle presidenziali. La polizia ha comunicato al personale del Congresso di evacuare il Cannon House Office Building e l’edificio che ospita la Library of Congress. Non è stato immediatamente chiaro cosa avesse provocato specificamente l’evacuazione. I video pubblicati online mostrano manifestanti che litigavano con gli agenti del Campidoglio, mentre la polizia spara spray al peperoncino per bloccarli.

