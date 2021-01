Corea del Nord, 4.750 delegati senza mascherina ad applaudire il dittatore Kim Jong Un: "Mancati gli obiettivi del piano quinquennale"

06 gennaio 2021 a

Corea del Nord, ufficialmente non ci sono contagi (gli esperti danno questo dato come fortemente improbabile). Al congresso del Partito dei Lavoratori, iniziato ieri nella capitale Pypngyang, c'erano 4.750 delegati, riporta l’agenzia statale Kcna, e le foto e le immagini diffuse mostrano i partecipanti senza mascherine ad applaudire il discorso del dittatore Kim Jong Un. Il leader ha spiegato che gli obiettivi del piano di sviluppo economico quinquennale della Corea del Nord non sono stati raggiunti «in quasi tutti i settori», in 5 anni che Kim Jong Un ha definito «senza precedenti» ed il «peggior periodo di sempre» per il paese. Una rara ammissione di colpa fatta dal leader nordcoreano in apertura del primo congresso del Partito dei Lavoratori in cinque anni, l’ottavo nella storia del ’regno eremita'.





Kim ha lodato gli «splendidi successi» del partito, ma anche ammesso che «gli obiettivi per il miglioramento dell’economia nazionale hanno subito seri ritardi».

