Terremoto in Croazia, nuova forte scossa: magnitudo 5.2 alle ore 18 del 6 gennaio 2021. Torna la paura

Terremoto in Croazia: nuova forte scossa di terremoto registrata il 6 gennaio 2021. Il sisma, che ha avuto come epicentro un'area poco lontano dalla città di Petrinja e una profondità di 10 km, ha avuto una magnitudo pari al 5.2 della scala Richter ed è stato registrato alle 18.01. La stessa zona era stata già colpita dalle violente scosse dei giorni scorsi, che avevano provocato 7 morti e centinaia di sfollati, ospitati anche in alberghi e carceri. Il terremoto è stato avvertito nitidamente anche a Zagabria, la capitale del Paese, situata a nord ovest rispetto all'epicentro.

