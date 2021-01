Usa, Donald Trump tiene duro: "Non molleremo mai, non concederemo la vittoria e ci hanno rubato anche i ballottaggi in Georgia"

06 gennaio 2021 a

"Non molleremo mai, non concederemo mai la vittoria". Il presidente Usa Donald Trump ha galvanizzato le decine di migliaia di suoi sostenitori, radunati davanti alla Casa Bianca per la manifestazione di protesta ’Save America'. Il presidente ha ripetutamente rilanciato le sue accuse di frodi elettorali nei confronti dei democratici.

"Abbiamo avuto 75 milioni di voti e dicono che ho perso. Qualcuno crede che Joe (Biden) ha avuto 80 milioni di voti? Ha avuto 80 milioni di voti coi computer", ha detto in un passaggio del discorso ai suoi sostenitori radunati a Washington. Trump ha detto che i democratici "hanno usato la pandemia per truffare il popol"». Ha aggiunto che "ci hanno rubato anche i ballottaggi in Georgia".

