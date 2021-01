Covid, l'Ema dà il via libera al vaccino Moderna: raccomandata la somministrazione solo ai maggiorenni

06 gennaio 2021 a

Via libera dell’Ema al vaccino anti Covid Moderna in Ue. L’agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il Coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota. Si tratta del secondo vaccino contro il Covid autorizzato dall’Ema dopo quello Pfizer/Biontech il 21 dicembre scorso.

Il vaccino italiano Reithera promette bene, Arcuri: "Saremo indipendenti nella produzione". Ora fase 2 e 3

Intanto sono 259.481 le somministrazioni del vaccino anti Covid finora effettuate in Italia. E' questo il dato aggiornato a mercoledì 6 gennaio diffuso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che pubblica in un grafico i numeri relativi alla campagna di vaccinazione in corso anche in altri Paesi della Ue.

