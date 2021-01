Stati Uniti, Joe Biden sogna in Georgia: il democratico Warnock vince il seggio. Testa a testa nell'altro duello

06 gennaio 2021 a

a

a

Joe Biden sogna anche la maggioranza al Congresso. Il presidente in pectore degli Stati Uniti aspetta con fiducia i risultati dei ballottaggi in Georgia, decisivi per il controllo appunto del Congresso. Dopo un lungo testa a testa, il democratico Raphael Warnock ha vinto il seggio in Senato con il 50,4% sulla repubblicana Kelly Loeffler al 49,6%, secondo quanto riporta la Cnn.

Usa, Donald Trump snobba l'insediamento di Joe Biden: il tycoon sarà in Scozia

Il network conservatore Newsmax ha dichiarato, intanto, la vittoria di Warnock. Sempre sul filo la gara tra il dem Jon Ossoff e il Gop David Perdue, che si attestano entrambi, al momento, al 50%. Per Donald Trump e i repubblicani l'eventuale doppio successo democratico sarebbe davvero un duro colpo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.