Regno Unito, record di casi Covid: 60mila in un giorno. Già vaccinati 1.3 milioni di inglesi

Ancora un record di contagi per il Regno Unito. Per la prima volta i positivi al Covid 19 sono stati oltre 60mila in un solo giorno. I morti 830, il dato più alto dalla vigilia di Capodanno, quando le vittime registrate erano state 964. Dall'inizio della pandemia in Gran Bretagna i morti complessivi sono stati oltre 76mila (76.423), mentre i contagi 2.78 milioni. Il premier Boris Johnson in conferenza stampa ha annunciato che 1.3 milioni di persone sono state giù vaccinate. Di queste un milione e 100mila in Inghilterra. Il Regno Unito vuole accelerare sulla diffusione del vaccino. Il piano è quello di somministrare un milione di dosi ogni settimana.

