Aereo decolla, uccello nel motore: paura e fiamme sul volo di linea. Il passeggero riprende la scena | Video

Terrore sul volo di linea. Uno dei passeggeri a bordo riprende la fase di decollo dove c'è l'imprevisto e il video finisce sui social. L'aereo della Aeromexico, in fase di decollo, ha un motore che esplode. Fiamme, una esplosione perché un uccello è entrato nel motore.

Tutto ciò è avvenuto sul volo AM549 a bordo di un Boeing 787-8, che copriva la rotta Cancun-Città del Messico. La notizia è stata confermata dalla compagnia aerea attraverso un comunicato pubblicato sul loro sito internet. "In conformità con i protocolli di sicurezza di Aeroméxico, il capitano del volo AM549 ha interrotto il decollo all'aeroporto internazionale di Cancun per assistere a un guasto al motore causato da un volatile", spiega la compagnia, scusandosi poi per il disagio provocato.

