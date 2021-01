Vaccino Covid, l'Europa tratta altre 300 milioni di dosi con Pfizer Biontech. Imminente l'ok per Astrazeneca

05 gennaio 2021 a

Far arrivare in Europa un numero maggiore di dosi di vaccino. E' l'obiettivo della Ue che si è seduta al tavolo per negoziare con Pfizer e Biontech un accordo per raddoppiare la fornitura dei farmaci. Lo svela Bloomberg, citando fonti che si occupano dell'argomento. Il nuovo contratto includerebbe cento milioni di dosi oltre ad una opzione per ulteriori duecento milioni. Intanto il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, annuncia che per Astrazeneca dovrebbe essere ormai imminente l'autorizzazione dell'agenzia europea del farmaco. L'esponente dei cinquestelle sottolinea anche che l'Italia è seconda in Europa per il numero delle somministrazioni ma "dobbiamo accelerare per vaccinare prima possibile tutti quelli che devono riceverlo in Italia".

