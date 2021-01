Meghan Markle, "i panni sporchi nascosti": libro con le rivelazioni della sorellastra della Duchessa di Sussex. Trema la Royal family

05 gennaio 2021 a

Royal family senza pace. E' in arrivo un libro su Meghan Markle che fa tremare la Corona e la bufera investe soprattutto Meghan Markle, moglie del pricnipe Harry. Secondo il tabloid inglese Telegraph, Samantha, sorellastra di Meghan, attacca la Duchessa di Sussex che ora vive negli Usa con il marito e il figlio Archie.

Il libro, secondo la fonte, sarà disponibile in America da venerdì 8 gennaio. con il titolo di "Pushy’s Part 1"£, sarà di 330 pagine nel quale "svela tutte le verità nascoste della famiglia reale e come la favola dell’attrice che diventa duchessa è tutta una mera finzione".

Un libro scandalo. "Le cose non sono sempre come sembrano. In un mondo in cui le etichette definiscono chi siamo, come viviamo e come ci vediamo l’un l’altro, il mio libro cerca di svelare i segreti di una famiglia che sa nascondere i suoi panni sporchi", dice Samantha. Meghan Markle.

