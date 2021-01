Brasile, enorme scultura a forma di vagina. L'artista: "E' la risposta all'odio di Bolsonaro"

05 gennaio 2021 a

Una scultura a forma di vagina come inno alla donna ma soprattutto una provocazione nei confronti del governo del Brasile guidato da Jair Bolsonaro, considerato un estremo maschilista. E' stata realizzata su una collina dello Stato di Pernambuco ed è una opera immensa, alta 33 metri, larga 16 e addirittura profonda sei. Diva è il nome che la scultrice Juliana Notari ha voluto dare alla sua realizzazione: cemento armato su un terreno su cui prima sorgeva un ex zuccherificio.

La scultrice ha spiegato che sono servite "più di quaranta mani per far nascere Diva" che è anche un urlo di rabbia contro la violenza sulle donne e una dichiarazione di lotta in una fase in cui il movimento femminista sta rinascendo in tutta l'America del sud.

La scultrice ha spiegato che il suo lavoro "taglia il discorso pieno d’odio del patriarcato strutturale in Brasile, che continuamente è rafforzato dall’estrema destra di Jair Bolsonaro".

