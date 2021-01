Covid, Boris Johnson e il terzo lockdown in Gran Bretagna: "So che è frustrante, ma serve per salvare vite umane"

05 gennaio 2021 a

"Voglio dire a tutti nel Regno Unito che so quanto è dura, so quanto siete frustrati, so che ne avete più che abbastanza delle indicazioni del governo per sconfiggere questo virus. Ma ora più che mai, dobbiamo collaborare".

Lo ha dichiarato su Twitter il primo ministro britannico, Boris Johnson, all’indomani dell’annuncio del terzo lockdown nazionale nel Regno Unito per frenare i contagi. "Per ogni vaccino che va nelle nostre braccia, togliamo chance al Covid a vantaggio del popolo britannico - ha aggiunto Johnson - E grazie al miracolo della scienza non solo vediamo la fine ma sappiamo esattamente come arrivarci".

"Per ora, temo, dovete stare di nuovo a casa, proteggere l’Nhs (il sistema sanitario nazionale, ndr) e salvare vite umane", ha concluso.

