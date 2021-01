Usa, Donald Trump snobba l'insediamento di Joe Biden: il tycoon sarà in Scozia

05 gennaio 2021 a

Secondo un quotidiano scozzese, il Sunday Post, Donald Trump con un aereo ufficiale utilizzato in passato dal tycoon, dovrebbe volare in Scozia il giorno prima dell’insediamento di Joe Biden, previsto il 20 gennaio. Trump, che ancora non ha accettato la sconfitta alle elezioni presidenziali del 3 novembre, ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia ufficiale con il passaggio di consegne definitivo e, secondo alcune voci, il 20 gennaio potrebbe annunciare la sua candidatura alla presidenza per il 2024.

Il Sunday Post spiega nel suo articolo che l’aeroporto di Prestwick in Scozia, vicino al Turnberry Golf Resort di Trump, è stato avvertito che il 19 gennaio atterrerà un Boeing 757 militare statunitense. A rafforzare le voci sulla presenza del presidente ci sarebbero alcuni avvistamenti di velivoli di sorveglianza militare statunitensi intorno a Turnberry per una settimana a novembre. "Di solito è un segno che Trump rimarrà da qualche parte per un lungo periodo", ha dichiarato una fonte anonima. Il 757 è un velivolo più piccolo del Boeing 747-200B, l’Air Force One, ed è usato più spesso dal vice presidente e dalla first lady piuttosto che dal presidente.

