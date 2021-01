Covid, a Cipro confermato caso di una nuova variante del virus

04 gennaio 2021 a

Primo caso confermato di una nuova variante di Covid a Cipro. Il ministero della Salute cipriota ha affermato che una nuova variante di Covid-19 è stata rilevata tra le infezioni confermate da Coronavirus nella nazione insulare. Il ministero ha detto lunedì che l’Istituto di Neurologia e Genetica del Paese ha identificato la variante VOC 202012/01 in uno dei 24 campioni raccolti da individui che avevano contratto il Covid-19 nell’ultima settimana di dicembre. Il ministero ha affermato che a causa del numero limitato di campioni, non è chiaro quanto sia diffusa la variante all’interno della comunità. Domenica, il ministero aveva affermato che la nuova variante era stata identificata in 12 dei 19 campioni di persone infette da Covid-19 che erano arrivate a Cipro dal Regno Unito tra il 6 e il 20 dicembre. Cipro, con una popolazione di circa 900 mila abitanti ha registrato finora 24.639 casi. Le morti sono arrivate a quota 133.

