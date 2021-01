Covid Regno Unito, nuova stretta: stasera il premier Johnson annuncia un altro lockdown

04 gennaio 2021 a

a

a

Ormai è certo: nuova stretta nel Regno Unito per cercare di limitare la diffusione del Covid che ormai sembra diventata incontrollabile. Il premier Boris Johnson si rivolgerà alla nazione stasera, 4 gennaio, per annunciare le nuove misure. La pandemia si sta diffondendo al ritmo di circa 50mila casi al giorno, alimentata anche dalle varianti individuate di recente. Nuovo record di contagi nella giornata di oggi: quasi 59mila su 430mila tamponi. Aumenta la pressione sugli ospedali, anche se il totale dei morti è sceso a 407. Il governo ha una certezza: per iniziare la seconda fase della campagna vaccinale, con l'avvio del farmaco Oxford Astrazeneca, occorrono misure più severe. Stasera alle 20 il premier le annuncerà.

