Covid in Romania, 643.559 contagi e 16.057 morti. I dati del 4 gennaio 2021

Il Coronavirus in Romania è stato contratto da 643.559 persone, con i morti che sono arrivati a 16.057. Sono questi i dati aggiornati al 4 gennaio 2021 nel Paese dell'Europa centro-orientale, il 23esimo al mondo per numero di contagi. Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 574.897 guariti, mentre sono ancora 49.553 le persone attualmente positive. In Romania, paese già fortemente colpito dalla crisi, il sistema sanitario è stato duramente messo sotto pressione dalla pandemia, con un elevato numero di persone che sono entrate e uscite dai confini soprattutto nei mesi estivi e dove il sistema di tracciamento e controllo del rispetto delle regole fatica a monitorare adeguatamente la situazione.

