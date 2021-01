Covid, variante sudafricana già in Europa. L'allarme: "Potrebbe resistere al vaccino"

04 gennaio 2021 a

Paura per la variante sudafricana del Covid-19. Potrebbe resistere al vaccino. L'allarme arriva dal Regno Unito dove l'ipotesi terrorizza gli scienziati.

L'Sos è stato lanciato nella mattina del 4 gennaio dal segretario alla sanità del Regno Unito Matt Hancock che, parlando alla Bbc, si è detto "incredibilmente preoccupato" per la mutazione che rappresenta "un problema ancora maggiore rispetto al ceppo britannico".

La variante del Covid isolata in Sudafrica circola nel vecchio continente già da alcuni giorni. Il 31 dicembre è stato rilevato un caso in Francia in un uomo che era tornato dal paese africano. Altri casi sono stati scoperti in Finlandia.

