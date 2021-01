Julian Assange, negata l'estradizione. La giudice sul fondatore di WikiLeaks: "E' a rischio suicidio"

04 gennaio 2021 a

Negata l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, e ordinata la liberazione dal carcere. La giudice inglese Vanessa Baraister a sorpresa ha respinto le richieste che erano state avanzate da Washington di trasferire Assange. In Usa è accusato di spionaggio e pirateria informatica. Aveva contribuito a diffondere file americani, tra cui alcuni che confermavano crimini di guerra avvenuti in Iraq e Afghanistan. Secondo la giudice Assange non sarebbe nelle condizioni mentali necessarie e quindi a rischio suicidio. Gli States ricorreranno in appello.

