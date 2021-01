Covid, il Regno Unito verso lockdown totale e nazionale. Il ministro: "Variante virus più difficile da fermare"

04 gennaio 2021 a

Nel Regno Unito diventa sempre più probabile l'ipotesi del lockdown totale e nazionale. I numeri della pandemia da Covid sono disastrosi e il governo è pronto a misure drastiche. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Matt Hancock, in una intervista a Sky News. "Non escludiamo nulla - ha spiegato - La nuova variante del virus è molto più difficile da fermare ed è più trasmissibile. Ora ne stiamo vedendo l'effetto in diverse aree del Paese". Secondo i rumors le restrizioni potrebbero essere innalzate nel giro di pochi giorni al livello più elevato possibile per cercare di contenere la diffusione della pandemia.

