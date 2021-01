Eurojackpot, sei vincite da 421mila euro. Ecco dove sono state centrate

03 gennaio 2021 a

a

a

Non è soltanto il jackpot del Superenalotto a salire in maniera vertiginosa. La stessa sorte sembra riservata a quello dell'Eurojackpot, visto che nemmeno nel concorso di venerdì 1 gennaio, il primo del 2021, è stato centrato il 5 + 2. Nella prossima estrazione, dunque, il montepremi salirà alla somma di 72 milioni di euro. In festa sei giocatori che hanno azzeccato il 5 + 1 e che vincono ognuno 421mila euro. Quattro vincite sono state centrate in Germania, le altre due una in Danimarca e l'altra in Finlandia. Questa la combinazione vincente che è stata estratta 17 - 36 - 38 - 43 - 46, Euronumeri 4 - 6.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.