Covid negli Stati Uniti, Donald Trump: "Numero dei morti esagerato, metodo di calcolo ridicolo"

Donald Trump polemico sui dati relativi alle morti per Covid negli Stati Uniti. "Il numero dei casi e dei morti per il virus cinese è enormemente esagerato negli Stati Uniti a causa del ridicolo metodo di calcolo dei Cdc, in confronto ad altri paesi". Donald Trump si esprime così, su Twitter, mentre gli Stati Uniti superano la soglia delle 350mila vittime collegate all’epidemia di Coronavirus. "Molti altri paesi di proposito riportano cifre molto inaccurate e basse", ha aggiunto.

Negli Stati Uniti, secondo Trump, "quando c’è un dubbio, lo chiamano Covid. Fake news". Il presidente si sofferma anche sul tema della campagna di vaccinazione e punta il dito contro i singoli stati, colpevoli di non tenere il passo del governo federale. "I vaccini vengono consegnati dal governo federale agli stati ad un ritmo più veloce di quello con cui vengono somministrati", ha detto.

