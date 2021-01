Usa, il famoso giornalista Larry King ricoverato a causa del Covid 19. Storico volto della Cnn

03 gennaio 2021 a

a

a

Negli Stati Uniti anche il famoso giornalista Larry King ha contratto il Covid 19. E' ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre una settimana. E' stata la Cnn a dare la notizia, l'emittente televisiva in cui ha lavorato per 25 anni. King ha 87 anni ed è al Cedars Sinai Medical Center, stando ad una "fonte vicina alla famiglia", come ha spiegato la Cnn. Il giornalista soffre di diabete di tipo 2 e ha avuto vari problemi di salute, tra cui diversi attacchi di cuore e un cancro ai polmoni. Ora il Covid 19 che negli Stati Uniti è stato già contratto complessivamente da oltre 20 milioni di cittadini.

