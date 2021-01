Germania, nuovo lockdown di due o tre settimane. In dubbio anche la riapertura delle scuole

02 gennaio 2021 a

In Germania ci sarebbe l'accordo per prolungare il lockdown. I premier dei 16 Laender tedeschi sono pronti a una estensione delle misure restrittive anti Covid 19 che scadranno il 10 gennaio. A dare la notizia è stato il Frankfurter Allgemeine, spiegando che l'intesa ci sarebbe stata nel corso di una conversazione telefonica per preparare il vertice in programma martedì 5 gennaio. L'unico punto su cui ci sarebbe ancora da trattare, è la durata del nuovo lockdown: due o tre settimane? I territori più colpiti chiedono che l'estensione sia prolungata al 31 gennaio. Divisione anche sulla scuola, tra chi è favorevole alla riapertura e chi sostiene che le aule debbano restare ancora senza studenti.

