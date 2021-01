Covid nel Regno Unito, drammatico record: quasi 58mila nuovi casi. Dall'inizio della pandemia più di 2.5 milioni

02 gennaio 2021 a

Situazione sempre più drammatica nel Regno Unito. In 24 ore sono stati registrati altri 57.725 contagi da Covid 19, dato ufficializzato nella giornata di oggi, sabato 2 gennaio. E' un drammatico record quello fatto registrare dal Paese che il giorno precedente aveva conteggiato oltre 53mila tamponi positivi. Ancora 445 i morti. Dall'inizio della pandemia, i casi ufficiali in Gran Bretagna sono stati più di due milioni e mezzo (2.549.781), sesta nazione al mondo. Le vittime, invece, 74.237. Il governo sta facendo forti pressioni su Astrazeneca e Oxford affinché affinché tengano un ritmo il più alto possibile nel lavoro per la produzione di vaccino.

