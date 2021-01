Austria, assembramenti nelle piste da sci: il video dal comprensorio dello Stubai

02 gennaio 2021 a

Le piste da sci in Austria sono state prese d'assalto in questi ultimi giorni e numerosi sono i video diventati virali: file lunghissime per accedere nelle più rinomate piste alpine austriache. "In alcune zone sta succedendo l'inferno" scrivono alcuni utenti sui social.

Nel video pubblicato su Instagram dall'utente pistenkanone è stata immortalata dalla seggiovia una coda di sciatori in fila per sciare nella zona del comprensorio sciistico dello Stubai, l'area glaciale più vasta dell'Austria e al confine con l'Italia, tra Innsbruck e Bolzano. Polemiche per la mancata osservazione del distanziamento per quello che è un assembramento che va contro ogni regola anti Covid.

