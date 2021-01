Tragedia in Bosnia, otto ragazzi di 20 anni muoiono per soffocamento da monossido di carbonio

01 gennaio 2021 a

a

a

Tragedia in Bosnia ed Erzegovina nella notte di Capodanno. Nel primo giorno del 2021 infatti otto giovani sono morti per soffocamento da monossido di carbonio. Il fatto è accaduto in una casa non lontano da Posušje, nella parte orientale del Paese, a pochi chilometri dall’entroterra dalmata.

Firenze, fuga monossido carbonio in casa: un morto

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore leggermente meno denso dell’aria che può svilupparsi per il malfunzionamento di una stufa. I quattro ragazzi e le quattro ragazze, aventi tutti intorno ai 20 anni, stavano aspettando lo scoccare della mezzanotte. Il gas si sarebbe sviluppato da un generatore di corrente elettrica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.