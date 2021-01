Regno Unito, il premier Boris Johnson: "Ora abbiamo la libertà nelle nostre mani. Possiamo fare le cose in modo diverso e meglio dell'Unione Europea"

01 gennaio 2021 a

a

a

"Adesso abbiamo la nostra libertà nelle nostre stesse mani e sta a noi sfruttarla al meglio". Sono parole del premier del Regno Unito, Boris Johnson, pronunciate nel corso del discorso di fine anno. Il primo ministro ha sottolineato che il Paese finalmente sarà "libero di fare le cose in modo diverso e, se necessario, meglio, rispetto ai nostri amici nell'Ue''. Ha aggiunto che la Gran Bretagna "lavorerà con partner in tutto il mondo, non solo per affrontare il cambiamento climatico, ma per creare i milioni di posti di lavoro altamente qualificati di cui avremo bisogno non solo nel 2021 mentre ci riprendiamo dal Covid, ma anche negli anni a venire''.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.