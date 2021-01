Regno Unito fuori dal mercato unico europeo. Dopo 47 anni un nuovo capitolo di storia per gli inglesi

01 gennaio 2021 a

Superata la mezzanotte del 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha ufficialmente lasciato il mercato unico europeo dopo ben 47 anni. Alle ore 24, quando in italia erano ancora le 23, si è chiuso il periodo di transizione all'interno del quale la Gran Bretagna aveva continuato a seguire e rispettare le norme della comunità europea. Per il Paese ora si apre un nuovo capitolo della sua lunga storia. La regina Elisabetta ha già firmato il disegno di legge per i futuri rapporti con l'Unione Euroepa, facendo così diventare legge l'accordo sulla Brexit. L'intesa era stata ratificata senza alcuna opposizione sia dalla Camera dei Lord che da quella dei Comuni. L'iter si è così concluso in un solo giorno.

