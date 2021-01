Principe Filippo e il 2021: "Nulla di peggio che campare fino a 100 anni". Il marito della Regina Elisabetta, dato per morto festeggia il secolo con un record

01 gennaio 2021 a

Lo hanno dato per morto, è stato al centro di tante bufere in pieno stile Royal Family, ma col 2021 che è arrivato - questo il dato di fatto - il Principe Filippo festeggia i 100 anni di vita. Venti anni fa, il marito della Regina Elisabetta, fece una sorta di profezia sul traguardo del secolo di vita: "Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent' anni", disse il Duca di Edimburgo quando la regina Madre arrivò nel 2000 ai 100 anni. Il Corriere della Sera riferisce una aggiunta di Filippo non proprio indifferente: "Sto già cadendo a pezzi adesso". Una frase che evidenzia, secondo la fonte, come sia riluttante alla prospettiva dei festeggiamenti in suo onore il prossimo giugno. Sarebbe il primo esponente maschile della famiglia reale ad arrivare a 100 anni.

In questo periodo di lockdown Filippo e la regina vivono a Windsor, Uomo pratico, "una dinamo", per la cugina Patricia Mountbatten, "ha poi allestito a studio una delle Drawing room, arredata con mobili pratici e piuttosto comuni".

