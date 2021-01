Covid Usa, Donald Trump proroga le restrizioni sull'immigrazione: "A rischio i posti di lavoro degli americani"

01 gennaio 2021 a

Donald Trump in attesa dell'insediamento di Joe Biden continua a emanare provvedimenti. Trump ha infatti prorogato le restrizioni alla concessione di alcuni permessi di lavoro e delle green card, il permesso di soggiorno permanente, giustificando la mossa come una misura per preservare i posti di lavoro per gli americani colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia da Covid. Con una decisione annunciata nell’ultimo giorno dell’anno, e a 20 giorni dall’insediamento di Joe Biden, Trump ha quindi prolungato fino a marzo le misure che erano state varate ad aprile e confermate poi a giugno per limitare in modo significativo l’immigrazione legale negli Stati Uniti.

Secondo Trump, permettere l’ingresso di lavoratori immigrati in alcuni settori ora creerebbe uno svantaggio per gli americani durante la ripresa economica. La misura potrà essere comunque abrogata da Biden dopo il suo insediamento.

